فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تزعم استعادة السيطرة على كييف وضواحيها

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانى حنا ماليار الأخيرة بنجاح القوات المسلحة الأوكرانية فى استعادة السيطرة على العاصمة كييف بما فى ذلك عدة بلدات بالقرب منها.





وقالت ماليار، فى منشور لها بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، كانت قد نشرته قبل ساعات، انه "تم تحرير إيربين وبوتشا وهوستوميل ومنطقة كييف بأكملها من الغزاة" ، فى إشارة إلى مدن الضواحى بشمال العاصمة، كما نشرت قوات الشرطة الوطنية الأوكرانية مقطع فيديو تم تصويره فى بوتشا وهوستوميل، وهى بلدتان تقع بالقرب من مطار رئيسى سعت القوات الروسية للسيطرة عليه، يظهر انتشار فرق الشرطة الأوكرانية فى عربات مدرعة تقوم بدوريات فى الأحياء التى تعرضت للقصف الروسى، بما فى ذلك المبانى والسيارات المدمرة.

وتعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز"، فى سياق تعليق نشرته عبر موقعها الرسمى، إن روسيا سحبت قواتها من محيط كييف فى الأيام الأخيرة بعد فشلها فى اختراق الدفاعات الأوكرانية، فى حين قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا تعيد تركيز هجومها على منطقة دونباس - حيث دعمت انتفاضة انفصالية فى "جمهوريتين" انفصاليتين فى عام 2014 - ومدينة خاركيف ومناطق أخرى فى شرق البلاد.

بدوره، اتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى خطاب ألقاه مساء الأمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، القوات الروسية بتلغيم الأراضى الواقعة خلفها أثناء انسحابها، وقال: "فى شمال بلادنا، الغزاة يغادرون ببطء ولكنه ملحوظ، وفى بعض الأماكن يتم طردهم بالقتال، وفى أماكن أخرى، ينسحبون من الأراضى بأنفسهم، لكنهم يزرعون الألغام داخل المنازل والمعدات وحتى جثث الموتى، فى المقابل أكدت روسيا هذا الأسبوع أنها قلصت نشاطها العسكرى بالقرب من كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية لتركيز جهودها على السيطرة على نهر دونباس.

مع ذلك، أكدت الفاينانشيال تايمز أنه لا يمكن التحقق من المزاعم الأوكرانية والروسية بشأن الأعمال العسكرية بشكل مستقل، وقالت إن إعلان أوكرانيا عن تقدمها العسكرى جاء فى الوقت الذى نفت فيه مولدوفا مزاعم الجيش الأوكرانى، بوجود قوات روسية تحتشد فى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية فى مولدوفا وتتحرك لشن هجوم محتمل يمكن أن يفتح جبهة أخرى فى الحرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها تعتقد أن القوات المتمركزة فى الجمهورية التى تحتلها روسيا ، والتى أعلنت نفسها بنفسها والمتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا وتقع بالقرب من ثالث أكبر مدينة أوكرانيه وهى أوديسا، كانت تستعد لتنفيذ "استفزازات" "على طول الحدود، لكن كلاً من مولدوفا والسلطات الانفصالية فى ترانسنيستريا نفت ذلك، حيث قالت سلطات العاصمة المولدوفيه كيشيناو إنها "تراقب عن كثب الوضع الأمنى ​​فى المنطقة"!.

وأبرزت الصحيفة البريطانية، فى ختام تعليقها، أن تهديد دخول القوات الروسية المتمركزة فى ترانسنيستريا فى الصراع الأوكرانى مثل مصدر قلق للسلطات المولدوفيه، التى تكافح أيضًا للتعامل مع أكبر تدفق للاجئين الأوكرانيين داخل بلادها.