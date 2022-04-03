يحطم فيراري فاخرة.. اشتراها صباحا ولم يقدها سوى لمسافة قصيرة

شهدت داربيشير إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز في إنجلترا، يوم الجمعة، حادث سير أسفر عن تحطم سيارة "فيراري" حديثة، لم يقدها سائقها سوى 3 كيلومترات.
وكشفت شرطة داربيشير في منشور على حسابها بتويتر، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.
وأضافت: "في الأول من أبريل، اشترى السائق سيارة فيراري هذا الصباح، وحطمها بعد قيادتها أقل من ميلين".
ووفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أكدت الشرطة أن منشورها لم يكن "كذبة أبريل" كونه نشر في الأول من هذا الشهر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارة التي قالوا إنها من طراز "فيراري 488"، ويبلغ ثمنها 175 ألف إسترليني.
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