نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هوندا اكورد 2021 في السعودية بـ300 ريال شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أن تاريخ هوندا اكورد يعود إلى ما قبل 45 عامًا تقريبًا وتحديدًا إلى العام 1976 إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر السيارات اليابانية التي يمكن الاعتماد عليها حيث تعتبر Honda Accord 2021 أفضل السيارات في أمريكا الشمالية خلال العام الماضي أخذًا في الاعتبار أنه تم تصنيع هذه السيارة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 2008 وهي أول سيارة يابانية يتم تصنيعها بالكامل في أمريكا كما أنها تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث تم إنتاجها في الفترة التي شهد العالم فيها أزمة الوقود.

مواصفات هوندا اكورد 2021

تأتي السيارة مع محرك سعة 1.5 لتر نظام تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك وإمكانية تشغيل عن بعد وخاصية الدخول الذكي وتشغيل البصمة مع شاشة معلومات وحساسات خلفية وكاميرا خلفية.

وتبلغ قوة محرك السيارة فقط 198 حصان أما عزم الدوران الأقصى فيصل إلى 260 نيوتن بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود18.4 كلم لكل لتر مع خاصية ايكو بوست التي تساعد على توفير استهلاك الوقود.

ما الجديد في أكورد 2021 ؟

تتضمن التحديثات الجديدة في Honda Accord 2021 نقل منفذ USB إلى وحدة التحكم المركزية لتسهيل الوصول إليه، كما تم إضافة منافذ USB المزدوجة في الصف الثاني من المقاعد في الإصدار الرياضي مع تذكير باستخدام أحزمة المقاعد في جميع المقاعد.

أما من حيث الأداء فإن خاصية Adaptive Cruise Control توفر نظام فرملة أكثر سلاسة ، بينما تم تحسين خدمة المساعدة على الحفاظ على المسار بحيث تكون أكثر فاعلية في إبقاء السيارة في المسار الصحيح.

سعر Honda Accord 2021

يبدأ سعر Honda Accord 2021 في السعودية عند 99 ألف ريال للفئة الأولى من السيارة التي تأتي بمحرك تربو وهذا السعر هو السعر النقدي أما التقسيط فيختلف بشكل أو آخر بحسب الوكيل ومعرض البيع وعدد الأقساط وغيرها من العوامل.

سعر هوندا اكورد EX 2021

أما سعر هوندا اكورد EX 2021 في السعودية فيبدأ من 111 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويصل إلى 127 ألف ريال شامل الضريبة المضافة على السيارات حيث تأتي بنفس المحرك لكن مع بعض الاختلافات التقنية عن اكورد LX 2021 مع ناقل الحركة أوتوماتيكي CVT وغيره من المزايا التي تضفي راحة وسهولة في القيادة.

تقسيط اكورد 2021

يمكن تقسيط هوندا اكورد 2021 بأكثر من أسلوب تقسيط على النحو التالي:

أولا: التقسيط بدون مقدم : وهنا يتحمل المشتري المزيد من الأعباء المؤجلة حيث يقبل العديد من المستهلكين على التقسيط بدون مقدم هربًا من الدفعة الأولى لكن هذا يكلفهم الكثير على المدى البعيد.

وهنا سوف يتم تقسيم سعر السيارة إلى أقساط متساوية على مدى 60 شهرًا بحسب دخل العميل وقدرته على الوفاء بالالتزامات والأعباء المالية الأخرى وهنا قد يصل القسط إلى أكثر من 1500 ريال.

ثانيا : التقسيط بدفعة مقدمة: وهو من أنواع التقسيط التي يجب أن يبحث عنها الراغبون في الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة حيث أن تحمل الأعباء في البداية يمكن أن يوفر الكثير في المراحل اللاحقة.

وفي هذه الحالة قد يتناقص القسط حتى 300 ريال شهريًا بحسب الدفعة المقدمة التي يجب سداده.

ثالثا : تغيير الدفعة المقدمة : يمكن تغيير الدفعة المقدمة بحسب الحالة فمثلا لو تم دفع 30 ألف ريال كدفعة مقدمة يتبقى حوالي 70 ألف ريال توزع على 60 شهرًا بواقع 600 ريال بإجمالي 36 ألف ريال ليصبح المبلغ المتبقي 34 ألف ريال يسدد في نهاية التقسيط مع سداد قيمة ضريبة المبيعات ومعدل الزيادة السنوية نقدًا أو تعديل القسط الشهري إلى 800 أو 1000 ريال.

قيمة الضريبة المضافة على هوندا أكورد

تبلغ قيمة الضريبة المضافة على السيارات في السعودية 15 % بما يعني أن الفئة الأولى من اكورد 2022 ستصل قيمة الضريبة المضافة عليها حوالي 15 ألف ريال ويصبح سعر اكورد 2022 شامل الضريبة 115 ألف ريال للشراء النقدي وكما قلنا عند التقسيط يمكن سداد الضريبة المضافة نقدًا وكذلك نسبة الزيادة السنوية دفعة واحدة.

مزايا هوندا أكورد 2021

تتميز أكورد 2021 بالعديد من المزايا خاصة المحرك الذي يأتي مزود بخاصية ايكو بوست والتي تساعد في توفير استهلاك الوقود وكذلك وجود مبدل سرعات على عجلة القيادة فضلا عن قوة المحرك سواء في محرك البنزين أو محرك النسخة الهجين الهايبرد فضلا عن السعر المعقول الذي يجعلها مميزة في فئتها.

وتعتبر سيارة هوندا أكورد صاحبة أطول وأعلى سجل مبيعات في العالم حتى الآن حيث بلغ عدد ما تم بيعه منها ما مجموعه 81402 وحدة منذ عام 1978 إلى ديسمبر 2021، ليس هذا فحسب بل أن أكورد أصبحت واحدة من موديلات سيارات هوندا ذات التاريخ الأطول حيث تم تقديم الجيل الأول في اليابان عام 1976 ولا تزال حتى اليوم من بين السيارات السيدان الأكثر طلبًا حول العالم.

هوندا أكورد 2021 من الخارج

تكمل التفاصيل الخارجية الأنيقة والعصرية تصميم أكورد الجديد الأكثر ديناميكية، حيث تم التركيز بشكل رئيس على الواجهة الأمامية الجريئة والقائمة من خلال شبك أمامي خاص بالجناح المطلي بالكروم من هوندا يتم وضعه فوق مدخل هواء رئيسي كبير ومحاطة بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب LED. ويتميز غطاء المحرك المحفور بمركز مرتفع مميز، كما تعزز جوانب الهيكل المنحوتة بعمق الطول البصري وقوة الجزء السفلي من الجسم .

هوندا أكورد من الداخل عنوان الرحابة

تعتبر المساحات الفسيحة أكثر ما يميز هوندا أكورد ليس في المقاعد الأمامية فحسب بل المساحة المخصصة للقدمين في المقعد الخلفي كذلك فالتصميم الداخلي والصندوق الخلفي للسيارة أكثر ما يتباهى به ملاك أكورد 2021 كما تم إبراز المساحة الواسعة للساقين لكل من ركاب المقعد الأمامي والخلفي على أنها الميزة القوية للسيارة الأمر الذي يجعلها تفوز في تحدي سيارات السيدان متوسطة الحجم .

هوندا أكورد 2021 الجيل العاشر

كان الجمهور الأمريكي هو أول من شاهد أكورد 2021 التي تمثل الجيل العاشر ثم انتقلت إلى باقي دول العالم تباعًا.الآن تبدو سيارة السيدان الفاخرة الرائدة من هوندا جديدة وجذابة، لا سيما في القطاعات الخارجية والداخلية. في الإصدار الرياضي، قامت هوندا بتضمين الكروم الداكن على الشبكة الأمامية، إلى جانب اللون الأسود اللامع الذي يغطي المرايا الجانبية ، والجناح الخلفي.

هوندا أكورد 2022

لم تتضمن أكورد 2022 العديد من التغييرات مقارنة بالنسخة السابقة من أكورد 2021 لكن الموديل الهجين الهايبرد من أكورد يتضمن العديد من المزايا خاصة فيما يتعلق بالكفاءة في استهلاك الوقود لكن السعر يختلف بشكل كبير حيث تم طرحها بحوالي 38 ألف دولار في الأسواق العالمية مقارنة مع 27 ألف دولار للفئة الأولى.

هوندا أكورد 2023 ماذا نتوقع ؟

على مر السنوات والعقود الماضية كانت أكورد بمثابة نقطة انطلاق للشركة المصنعة من حيث الابتكارات التقنية، ويمكن لشركة هوندا استخدام هذا الجيل الجديد لتقديم أي محرك هجين في النسخة المقبلة أكورد 2023 حيث من المتوقع أن يتم الاعتماد على المحرك التيربو سعة 1.5 لتر جنبًا إلى جنب مع المحرك الهجين ذو سعة 2.0 لتر.

ومن الممكن أيضًا استخدام نظام الدفع الرباعي للتنافس مع تويوتا كامري ونيسان ألتيما وسوبارو ليجاسي.

هوندا أكورد 2024

من المتوقع أن يتم إطلاق الجيل الحادي عشر من أكورد في 2024 حيث تشير التسريبات إلى أن الشركة المصنعة تعمل على إحداث تغييرات جوهرية لتنافس بقوة في فئة السيدان خاصة وأن الجيل العاشر قد أوشك على أن ينتهي وفي جميع الأحوال تظل هوندا واحدة من اكثر السيارات مبيعًا ليس على مستوى اليابان فحسب بل على مستوى العالم خاصة منذ انتقال عملية التصنيع إلى أمريكا الشمالية.