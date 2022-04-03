خطوات شحن شدات ببجي 2022 بطريقة شرعية ورسمية

خطوات شحن شدات ببجي 2022 هي ما يتبعها اللاعبين، بل ويحرصون على الحصول عليها من أفضل المواقع الحقيقية، حيث تعد الشدات هي ما تميز لعبة ببجي عن غيرها من الألعاب الإلكترونية، حيث تقدم للاعب العديد من المميزات التي تؤهله لخوض أصعب مراحل اللعبة، بل وتمكن اللاعبين من الوصول إلى المستويات النهائية في اللعبة، بينما يساعد شحن شدات ببجي على اختيار ملابس وأسلحة خاصة لا توجد في المتجر بالمجان، لذلك نقدم لكم في هذا المقال خطوات شحن شدات ببجي بطريقة بسيطة.

خطوات شحن شدات ببجي 2022

شدات لعبة ببجي هي عبارة عن العملة الافتراضية التي يعتمد عليها اللاعبين في شراء ما يلزمهم من معدات وأسلحة متطورة وذخيرة، بل وتمنحهم إمكانية تغيير الملابس، وبالتالي البقاء على قيد الحياة، ويتم الشحن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلكترونياً إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة أو موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي .

. حيث أن الموقع الرسمي هو ما يمنح اللاعبين الشدات بأسعار رمزية بسيطة.

ثم التسجيل في اللعبة عن طريق الايميل الخاص باللاعب.

بعد ذلك يقوم اللاعب باختيار عدة الشدات التي يرغب بها.

يحق للاعب اختيار وسيلة الدفع الملائمة له.

الدخول مرة أخرى إلى حساب اللاعب الرسمي للتأكد من حصوله على الشدات.

كيفية شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

يجب على اللاعبين استخدام أسرع طريقة لشحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للشحن بأمان تام، وذلك من خلال:

تسجيل الدخول بشكل إلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.

ثم الانتقال إلى الصفحة الرسمية الرئيسية.

البحث عن الرمز الخاص بالدولة الذي يقيم بها اللاعب.

بعد ذلك يقوم اللاعب باختيار كود البلد التي يتبعها، ويقوم بالنقر عليها.

يقوم اللاعب باختيار العدد المناسب من الشدات التي يحتاج إليها.

ثم باختيار الوسيلة المناسبة له من خلال الوسائل المختلفة التي يوفرها الموقع.

يجب إعادة الدخول إلى اللعبة مرة أخرى، للتأكد من حصوله على الشدات.

شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات جوجل

تعد بطاقات جوجل هي أحد الوسائل التي يلجأ إليها اللاعبون في شحن شدات ببجي 2022 فوراً بدون كذب بمنتهى الثقة والأمان وذاك عن طريق بعض الخطوات التالية:.