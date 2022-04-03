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عمر شويل - جدة أعلنت أمس الإدارة العامة للقبول الموحد في التجنيد لدي وزارة الدفاع السعودية وظائف للرجال والنساء السعوديين ، من حملة شهادة الثانوية العامة والثانوية الصناعية والتجارية ، ودرجة البكالوريوس والديبلومات الفنية ، للتقديم علي الرتب الشاغرة من درجة مجند وحتي رقيب ، في الأسلحة المختلفة مثل القوات البرية ، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ، وإدارة الخدمات الطبي بالقوات المسلحة السعودية ، وقوات الصواريخ الاستراتيجية والدفاع الجوي ، وقوات البحرية السعودية ، علي ان يستمر التقدم خلال شهر رمضان 1443 هـ ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم شروط التقدم وظائف شاغرة للرجال والنساء وخطوات الترشح ، كما يمكنكم التعرف علي الخطوات المتبعة بعد صدور نتائج القبول الموحدة عبر موقعنا ثقفني.

وزارة الدفاع السعودية وظائف للرجال والنساء

طرحت إدارة التجنيد بوزارة الدفاع السعودية عدد 35 خمس وثلاثون وظائف عسكرية شاغرة لرجال و النساء للتقديم كالآتي :

وظائف للرجال والنساء جنسية سعودية.

رتب مثل : ” مجند – جندي أول – عريف – وكيل الرقيب – الرقيب “.

للتعين بالأسلحة التالية : القوات البرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي. إدارة الخدمة الطبي للقوات المسلحة بالسعودية. قوات الدفاع الصاروخي الاستراتيجي. قوات البحرية.

أعلنت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للوظائف للتقديم بمؤهلات مثل : ثانوية عامة. الثانوية الصناعية. ثانوي تجاري. درجة البكالوريوس. الدبلومات المختلفة.



طريقة التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية

وأعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ، طريقة التقديم في الوظائف المتاحة من وزارة الدفاع باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي رابط بوابة القبول الموحد. تسجيل الدخول بمعرف الحساب وكلمة المرور. الضغط علي اختيار أصحاب الشهادات الجامعية. بعدها تضغط علي بدء التسجيل. تقوم بمليء بيانات الاستمارة والمعلومات الشخصية بالكامل مثل : الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وبيانات التواصل. يتم ارفاق الملفات والمستندات المطلوبة. أخيراً تضغط علي أيقونة تسجيل. بعد قبول طلبك ستصلك رسالة علي هاتفك المسجل بالاستمارة.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 35 شاغر لدي وزارة الدفاع للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية ، ويمكنك تسجيل حساب علي البوابة عن طريق اتباع الخطوات بالفيديو التالي :

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السعودي فتح تقديم وظائف وزارة الدفاع علي الشواغر المتاحة لدي وزارة الدفاع اعتباراً من يوم الأحد 9 رمضان 1443 هـ ، وفق الشروط التالية في الرجال والنساء :

للسعوديين والسعوديات علي مستوي المملكة.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة.

ألا يكون قد اتهم / أتهمت بجريمة شرف أو أمانة.

لا يقل سن المتقدمين عن 18 عام ولا يزيد علي سن كل وظيفة.

الحصول علي الدرجة العلمية و المؤهل المناسب للوظيفة المتقدم / المتقدمة لها.

ليس موظف / موظفة بأي من الوظائف الحكومية السعودية للرجال والنساء.

أن لا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجين بغير سعوديين.

لا يقل طول المرشحين عن 160 سم للرجال و 155 سم للنساء ، ويشترط اللياقة الطبية.

يجب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية.

يتم ترشيح المقبولين مبدئياً لخوض المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات في وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التجنيد لوظائف العسكرية لرجال والنساء للعام 1443 هـ .