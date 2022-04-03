عاجل- جونسون وزيلينسكى يبحثان هاتفيا مستجدات مفاوضات السلام

جدة - نرمين السيد - أطلع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على أحدث المستجدات فى مفاوضات السلام مع روسيا، ورحب بالمزيد من مشاركة المملكة المتحدة فى هذه الجهود الدبلوماسية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه جونسون وزيلينسكى الليلة الماضية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، اليوم الأحد.

وهنأ جونسون القوات المسلحة الأوكرانية على نجاحها فى صد الهجمات الروسية فى عدد من المناطق، لكنه اعترف بالتحديات الهائلة المتبقية والمعاناة التى يتعرض لها المدنيون الأوكرانيون.

وأطلع جونسون الرئيس الأوكرانى على التقدم المحرز فى مؤتمر المانحين العسكريين الأسبوع الماضى، الذى عقدته المملكة المتحدة مع 35 دولة، وأكد التزمه بمواصلة تكثيف الدعم الدفاعى.

واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار فى تشديد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادى على روسيا، طالما بقيت القوات الروسية على الأراضى الأوكرانية.