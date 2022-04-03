سول تعلن استرداد الصناديق السوداء من حادث تحطم طائرتى تدريب

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بالقوات الجوية الكورى الجنوبى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد - "إنه تم العثور على صندوق أسود لإحدى الطائرتين من موقع التحطم فى ساشون، على بعد حوالى 440 كيلومترا جنوب سول"، مضيفا أنه تم استرداد الصندوق الأسود للطائرة الأخرى فى وقت سابق.
واصطدمت طائرتان من طراز KT-1 فى منتصف الجو أمس الأول الجمعة، حيث لقى جميع الطيارين الأربعة الذين كانوا على متنهما، مصرعهم، وكانت كل طائرة تقل طيارا متدربا ومدرب طيران مدنيا.
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