عاجل.. روسيا: تدمير مستودعات ومصفاة وقود فى أوديسا بصواريخ بحرية وجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مصفاة لتكرير النفط و3 مرافق لتخزين الوقود ومواد التشحيم فى مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، صباح اليوم، باستخدام صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.





وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، أعلن مساء أمس السبت، تدمير 381 طائرة أوكرانية بدون طيار و1888 دبابة و205 قذائف صواريخ متعددة منذ بداية عمليتها العسكرية فى 24 فبراير الماضى.

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