عاجل- روسيا تعلن تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث، أنه تم استهداف قاذفتى صواريخ وبطاريتى مدفعية و4 مستودعات للأسلحة و32 موقعا لتجمع الآليات الأوكرانية. وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، تم تدمير 125 طائرة و88 مروحية و383 مُسيرة و221 منظومة مضادة للطائرات، و1903 دبابات، و207 راجمات صواريخ و1781 مركبة عسكرية خاصة.

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