عاجل.. رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان يعلن حل الحكومة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الأحد، حل حكومة بلاده، وسط مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد واجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان تصويتًا صعبًا لعزله، مما قد يؤدى إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار السياسى فى تلك الدولة المسلحة نوويا التى يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. وقال شاهد من رويترز إن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف فى شوارع العاصمة إسلام أباد. وتلقى المعارضة الباكستانية باللائمة على خان بسبب التدهور الاقتصادى وانتشار الفساد، فيما يتهم خان الولايات المتحدة بأنها هى من نسقت التحرك الذى يستهدف الإطاحة به.

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