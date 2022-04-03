رئيس شركة لنقل الغاز: دول البلطيق أوقفت استيراد الغاز من روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لراديو لاتفيا، قال أولديس باريس، الرئيس التنفيذى لشركة "كوناكس بالتيك جريد"، إن "الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة"، مضيفًا أنه "منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعى الروسى يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا".

وفى الوقت ذاته، أشار باريس إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليًا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض فى لاتفيا.

ومن جانبه، دعا الرئيس الليتوانى، جيتاناس ناوسيدا، دول الاتحاد الأوروبى إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وكتب على تويتر: "اعتبارًا من هذا الشهر فصاعدًا، لم يعد هناك غاز روسى فى ليتوانيا".

وأضاف: "قبل سنوات، اتخذت بلادى قرارات تسمح لنا اليوم، وبدون أى ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدى"، مؤكدًا "إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، بإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضا".

وعلى الجانب الآخر، يواصل الاتحاد الأوروبى استيراد الغاز الروسى الذى شكل عام 2021 نحو 40% من إمداداته.