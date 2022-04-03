موعد صرف مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليها وطريقة الاستعلام

يعتبر موعد صرف مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور أكثر الأمور أهمية في بحث الإنترنت في وقتنا الحالي فهي معونه تنتظرها الكثير من الأسر الفقيرة التي تريد شراء احتياجاتها ومتطلباتها اليومية وخاصة في شهر رمضان المبارك، فهي مقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين لكل شخص وأسرة تحتاج لمساعدات مالية وحدد موعدها في العموم في بداية كل شهر وتم تحديد موعدها هذا الشهر وسنتعرف علي كل ذلك خلال مقالنا تابعونا.

موعد صرف مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور

لم يتم وضع تاريخ وموعد محدد لصرف مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن ولكن قد يتم صرفها خلال أول أسبوع في رمضان الكريم، وخاصة أن هناك الكثير من التبرعات لتلك المكرمة قدمها خادم الحرمين من أجل مساعدة كافة الفقراء والمحتاجين من أجل الارتقاء بمستوي معيشتهم وتوفير كافة احتياجاتهم البسيطة من طعام وشراب وملبس.

شروط الحصول علي مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط يجب تحقيقها وأن تتوافر في المتقدمين الراغبين في الحصول علي مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور ولابد أن يلتزم كل متقدم بها ومن أهم هي:

وأول شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أجل الاستفادة بالمعونة.

لا يكون عمر المتقدم أقل من ١٨ وإن لا يتعدى ال٢٦ عام.

لابد أن يكون موجود اسمه في أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.

أن لا يكون المتقدم لديه أي عقارات قد يحصل من خلالها علي أي دخل مادي وكذلك أن لا يكون لديه أي مشروع خاص به للربح.

لا يكون دخله اكبر من ٣ آلاف ريال بشكل شهري.

طريقة الاستعلام عن صرف مكرمة شهر رمضان الضمان الاجتماعي المطور

حتي تستطيع الاستعلام عن صرف مكرمة شهر رمضان عليك اتباع الخطوات التالية: