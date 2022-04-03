منصة مزن تسجيل دخول للخدمات التعليمية

منصة مزن تسجيل دخول، حيث تعد منصة مزن واحدة من ضمن المنصات التعليمية الهامة للعديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السُّعُودية، فقد وفرت وزارة التعليم في المملكة عدة منصات تعليمية للتعليم الإلكتروني عن بُعد، ومن بين هذه المنصات منصة مزن، حيث تقدم المنصة خِدْمَات تعليمية لعدد كبير من المراحل التعليمية لجميع الطلاب والطالبات، وتحرص المنصة على تقديم شرح مَفصِل في جميع المواد التعليمية مع توفير شروحات خاصة للمعلمين والمعلمات بكل مرحلة تعليمية على حِدَةٍ، وحتي يستطيع كل طالب أن يستفيد من منصة مزن يجب عليه تسجيل حساب جديد في المنصة، لذا سوف نوضح لكم رابط منصة مزن تسجيل دخول.

منصة مزن تسجيل دخول

بإمكان جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السُّعُودية، متابعة أي شرح تعليمي من خلال منصة مزن من خلال قيام الطالب أو الطالبة بتسجيل دخول المنصة التعليمية من خلال الرابط الآتي:

الدخول على المنصة التعليمية من خلال الرابط التالي/ منصة مزن التعليمية.

النقر على تبويب (تسجيل دخول) من أعلي صفحة الموقع.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب في المكان المحدد لذلك.

ثم النقر على (تسجيل الدخول).

ثم الدخول للمنصة التعليمية واختيار قسم خِدْمَات الطلاب، ويختار كل طالب الخدمة التعليمية التي يرغب بها سواء شرح تعليمي أو الاستماع لدورات تدريبية أو حل واجبات أو غرض تعليمي آخر يبحث عنه الطالب.

مهام عمل منصة مزن

تتطلع المنصة التعليمية مزن إلى تقديم عدد هائل من الخِدْمَات التعليمية للطلاب والطالبات المسجلين بالعملية التعليمية داخل السُّعُودية، وتوفر منصة مزن خِدْمَات تعليمية وشرح تفاصيلي من خلال دورات أونلاين تحتوي على شرح وافى لجميع المواد في اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء والأحياء وعدد من المواد الأخري التي يتم تدرسيها بالمدارس السُّعُودية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المعلمين، على أن تتولي المنصة تقديم الدورات والشرح الخاص بها من خلال تعليم إلكتروني عن بُعد، ولا يحتاج المستفيد إلا أن يقوم بتسجيل حساب في المنصة من أجل الاستفادة من هذه الخِدْمَات بشكل مجاني تام دون تحصيل أي رسوم أو أي خطوات أخري.