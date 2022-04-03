الحصول على إجازة مرضية seha.sa من منصة صحة الإلكترونية للخدمات الطبية والتي يتم تسهيل التعامل معها إلكترونيا من وزارة الصحة السعودية، حيث يسعى الطلاب والعاملين بالقطاعين العام والخاص في الحصول على إجازة مرضية في ظل الحرارة الشديدة والدوام النهاري في أوقات الصيام في تقديم الطلبات الموثقة بالتقارير الطبية المعتمدة، وتتيح المنصة الاستعلام عن طلب برقم الهوية الوطنية للتعرف على نتيجة الطلب.

الحصول على إجازة مرضية seha.sa كيفية الاستعلام عن طلب برقم الهوية

تقوم الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمملكة بالانتقال الرقمي في ظل رؤية المستقبل للمملكة 2030، حيث انتقلت وزارة الصحة هي الأخرى إلى التعامل الرقمي في التقديم والتسجيل وأيضا الاستعلام، كما تقوم المنصة بتسهيل التعامل مع الوزارة بما يكون ترجمة حقيقية للتحول والتطور الإلكتروني في مؤسسات المملكة في السنوات العشرة الأخيرة.

الخدمات الصحية الإلكترونية لمنصة صحة

تقوم من خلالها تقديم طلب الإجازة المرضية.

يتم تسجيل الإجازة المرضية إلكترونيا للمنشأة التي تعمل فيها.

تقوم بإتاحة التحقق من صحة بيانات المرضى.

يتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن الإجازة المرضية.

كيفية تقديم طلب الإجازة المرضية

تقوم المنصة بالاتفاق مع الجهات والمستشفيات الحكومية في إخراج التقارير الموثقة عن المواطنين، للتأكد من الحالة المرضية لهم وعدم التلاعب بالتقارير، حيث يتم الحصول على شهادة معتمدة من منشأة صحية ليتم تقديمها والحصول على الإجازة، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة صحة الإلكترونية ، عبر جهازك المنزلي أو يتم تنزيل التطبيق من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال. يقوم المستخدم بالاختيار بين ثلاثة خيارات ( الإجازة المرضية – الاستعلام عن طلب الإجازة – التدقيق في معلومات المريض). يتم اختيار ايقونة الإجازة المرضية. يجب الانتظار حتى يتم تفعيل أيقونة التقديم على إجازة صحية. يتم التسجيل بالاسم ورقم الهوية. يقوم بتقديم الوثائق المعتمدة ثم الحصول على رقم الطلب قبل الخروج.

الاستعلام عن طلب وزارة الصحة