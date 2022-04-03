الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيم 2022 تسجيل وتعديل طلب بشكل إلكتروني حسب ما تقوم وزارة الخارجية السعودية بإتاحة وفتح باب السماح بالسفر من وإلى المملكة وفق العديد من الشروط والمعايير الخاصة بالزيارة للمقيم على الأراضي السعودية، وتقوم وزارة الخارجية بإتاحة عدد من المنصات الإلكترونية للتسهيل في التعامل والتثبت من بيانات المقيم والقادم للأراضي السعودية.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيم 2022 منصة إنجاز وزارة الخارجية (enjazit – my.gov.sa)

أتاحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة باستقدام الزيارات إلى أراضيها، حيث تراجعت الحالة الوبائية بالبلاد بعد تحسن أعداد إصابات فيروس كرونا وتضاؤل أعداد والوفيات كما قامت وزارة الصحة بتوفير اللقاحات المعتمدة والتشديد على تلقيح جميع فئات المجتمع، كما حرصت على الحصول على الجرعات الثلاثة من اللقاحات المعتمدة للقادمين للأراضي السعودية بما يكون تشديد لعدم انتشار جديد لبؤر وبائية جديدة من القادمين إلى المملكة.

خدمات وزارة الخارجية السعودية

تقوم وزارة الخارجية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التي تخص الزائرين والمقيمين، حيث أتاحت توفير خدمة الحجز والتسجيل في طلب الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة للعمل، وذلك خلال فترة شهر رمضان والأعياد وفق عدد من الشروط والضوابط الخاصة بالقادم للمملكة أو المقيم، ويتم إتاحة التسجيل والاستعلام الإلكتروني عبر رابط الوزارة والمنصات المتوفرة.

تقديم طلب زيارة عائلية

أصبح من حق المقيمين الحصول على زيارة عائلية، حسب ما سمحت الوزارة بذلك، ويتم تقديم طلب زيارة عائلية بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة إنجاز وزارة الخارجية السعودية . يقوم المستخدم باختيار ايقونة طلب الحصول على تأشيرة. تكون الصفحة متاحة للشركات، يتم تسجيل الاسم ورمز المرور ورمز التحقق. يتم تسجيل الدخول وتقديم الطلب. يجب الحصول على رقم الطلب قبل الخروج. جدير بالذكر أن الوزارة قد أغلقت باب تقديم الطلبات الجديدة في الوقت الحالي.

الاستعلام عن طلب تأشيرة عائلية عبر المنصة الوطنية الموحدة