شروط أهلية المكرمة الملكية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر رمضان الكريم والذي يكون لمستفيدي الضمان المطور والتأهيل الشامل وحساب المواطن، وذلك مع انطباق شروط الاستحقاق على الجميع واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل والتحديث وكذلك الاستعلام عن نزول الرواتب والمكرمة وكيفية وألية الاستعلام.

“شروط أهلية المكرمة الملكية” sbis.hrsd.gov.sa استحقاق (الضمان – التأهيل – حساب المواطن)

يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في شهر رمضان بإيداع مليارات الريالات في المصارف بحسابات المستفيدين لأموال الزكاة من ابناء المملكة ممن تقل الدخول الشهرية والسنوية لهم عن الحد المانع للضمان والمانع للعيش بحرية والوفاء بكافة المستحقات، ويتابع خادم الحرمين الشرفين عن كثب حالة مواطني الشعب السعودي ومدى الاحتياج ونسب المحتاجين من ابناء الشعب، كما يتم وضع دراسة استراتيجية حسب مدخلات الملكة من النفط والعوائد المختلفة والمصروفات، ويتم توزيع الفوائض على المحتاجين من ابناء الوطن وفق منظومة خاصة وأيضا بشروط خاصة.

موعد إيداع المكرمة الملكية بالمصرف

لا علاقة بموعد إيداع رواتب المواطنين، من مستفيدي الضمان والتأهيل الشامل وحساب المواطن بالتوقيتات الخاصة بالمكرمة الملكية، حيث تم دراسة الموعد بشكل جيد وتبين أن المستفيدين يحصلوا على رواتبهم في بداية الشهر الميلادي وتم تحديد موعد تسلم المكرمة قبيل دخول وقت العيد، ليتم الإيداع للجميع في يوم 27 رمضان 1443.

شروط أهلية المكرمة الملكية

يكون الشروط العامة هي الشروط التي تكون على المواطنين المستحقين للدعم بالمملكة.

يتم صرف مبلغ 1000 ريال للفرد و500 ريال لكل تابع.

يجب أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية.

تنطبق عليه شروط الضمان المطور الجديدة للأفراد المستقلين والاسر والمطلقات والعاطلين عن العمل.

يكون المشمولين في حساب المواطن لديهم الحد الأدنى من الراتب للضمان الاجتماعي وعليهم تحديث البيانات الخاصة بهم.

قيمة المكرمة الملكية للفرد والاسرة

يودع 1000 ريال للفرد.

بينما يودع 1500 ريال للأسرة المكونة من فردين.

يتم إيداع 2000 ريال للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

يكون الحد الأقصى للمكرمة للأسرة الأكبر 2000 ريال لهم.

يتم صرف 1000 ريال سعودي للفرد.

تقوم بإيداع 1500 ريال لأسرة من فردين.

يكون الحد الأقصى لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد بقيمة 2000 ريال سعودي فقط.

“شروط أهلية المكرمة الملكية” sbis.hrsd.gov.sa والتي يسعى للتعرف إليها جميع المستفيدين أو الذين يمكنهم الاستفادة من المكرمة من مستفيدي ومستحقي الضمان المطور ومستفيدي التأهيل الشامل وأيضا مستفيدي حساب المواطن، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق النقدي للضمان وهو الحد المانع براتب أقل من 1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد، وتنطبق شروط أهلية المكرمة مع أغلب شروط استحقاق الدعم والمساعدة المالية بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة.