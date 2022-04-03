عاجل- تصريح جديد من الكرملين بشأن المفاوضات مع كييف

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "رغم أن المفاوضات مع أوكرانيا لا تسير بسهولة، لكن هناك نقاط اتفاق مع المفوضين الأوكرانيين، مؤكدا أن استمرار المفاوضات أى كان مكان عقدها أمر هام، لأن الهدف الرئيسى من المفاوضات تحقيق أهداف العملية العسكرية فى أسرع وقت ممكن وتوقف العملية القتالية من خلال المفاوضات".

وأوضح المتحدث أن نزع سلاح أوكرانيا يجرى بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أنه تم تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بشكل كبير، كما أن أحد أهم أهداف العملية العسكرية فى أوكرانيا، إنقاذ منطقتى دونيتسك ولوجانسك واستعادة أراضيها.

من جهة أخرى، أكد رئيس مركز إدارة الدفاع الروسى ميخائيل ميزينتسيف أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لإجلاء الأجانب من مدينة ماريوبول.

وقال ميزينتسيف ـ إنه تم فتح ممر إنسانى من ماريوبول إلى بيرديانسك اعتبارا من اليوم، وتأمين نظام التهدئة على مساره، مضيفا أن إجلاء الأجانب يمكن أن يكون برا أو من خلال مناطق سيطرة كييف أو بواسطة السفن.

وأكد استعداد روسيا لتأمين خروج ودخول سفن الإجلاء من ميناء بيرديانسك، موضحا أنه لا يمكن إجراء العملية الإنسانية إلا بالتزام سلطات كييف الكاملة على خروج القافلة الإنسانية من ماريوبول والالتزام بنظام وقف إطلاق النار أثناء عملية الإجلاء، داعيا المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة الى إلزام سلطات كييف بتقديم تأكيد خطى لاستعدادها لتنفيذ الإجلاء.