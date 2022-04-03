تهديد خطير.. كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية بعد تصريحات وزير دفاعها

جدة - نرمين السيد - هاجمت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون، اليوم الأحد، وزير دفاع كوريا الجنوبية، بسبب تصريحاته عن قدرات "الضربة الوقائية" لبيونج يانج، مهددة بأن جارتها سيول قد تواجه تهديدًا خطيرًا بسبب هذه التصريحات الخرقاء.





وكان وزير الدفاع الكورى الجنوبى، سوه ووك، قد شدد يوم الجمعة الماضى، على أن قواته لديها القدرات لضرب منشأت إطلاق الصواريخ فى كوريا الشمالية "بدقة وسرعة"، وكذلك منشآت القيادة والدعم فى حال وجود مؤشرات واضحة على إطلاق صواريخ باتجاه الجنوب.

وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" الإخبارية، هاجمت كيم وزير دفاع كوريا الجنوبية، قائلة:"إن الرجل الأخرق والذى يشبه الحثالة يجرؤ على ذكر الضربة الوقائية على إحدى الدول التى تمتلك أسلحة نووية، فى تصريحاته الهوجاء التى لن تكون مفيدة لكوريا الجنوبية أيضا".

وأضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية فى بيان علنى نادر باللغة الإنجليزية، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن "كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدًا خطيرًا بسبب التصريحات المتهورة التى أدلى بها وزير دفاعها".

وتشغل شقيقة الزعيم الكورى الشمالى منصب نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى، وهى معروفة بتأثيرها على الشؤون بين الكوريتين فى حكومة بلادها.