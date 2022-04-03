الفيضانات تقتل 14 شخصا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، مصرع 14 شخصا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، وفقدان خمسة آخرين، بسبب أمطار غزيرة أدت لحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية فى ولاية ريو دى جانيرو البرازيلية.





وذكرت السلطات، أن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسى للولاية الجنوبية الشرقية، وتسببت بانزلاقات أرضية عدة أحدها فى مدينة باراتى السياحية، ما أسفر عن مصرع امرأة وستة من أطفالها. وبحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول مزيد من الأمطار فى الأيام المقبلة فى المنطقة، وتأتى العواصف بعد ستة أسابيع على مصرع 233 شخصا، فى فيضانات وانزلاقات أرضية فى مدينة بتروبوليس بولاية ريو دى جانيرو أيضا. وكان الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، قد أكد فى وقت سابق، أن الحكومة الفيدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة فى عمليات الإنقاذ فى الولاية، التى يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون شخص. وتعرضت البرازيل لسلسلة عواصف فتاكة فى الأشهر الأخيرة، يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

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