عاجل- لإجلاء مدنيين من ماريوبول.. تحرك أوكرانى بـ7 حافلات

جدة - نرمين السيد - وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، قد أعلنت فى وقت سابق، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت أن روسيا وافقت على فتح ممر إنسانى للمدينة المحاصرة، حيث لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين فيها بعد أسابيع من القصف الروسى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.