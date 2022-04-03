ألمانيا تسجل 74053 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 21 مليونا و627548 بعد تسجيل 74053 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 130029 بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.