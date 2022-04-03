سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعى بعد احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية

ووفقًا لموقع "نت بلوكس"، المعنى بمراقبة عمليات حجب الإنترنت عبر العالم، فقد فرضت سريلانكا حظرًا وطنيًا على وسائل التواصل الاجتماعى، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل "تويتر، وفيسبوك، وواتساب، ويوتيوبـ وإنستجرام".
وأكدت وكالة "فرانس برس" أن الدخول إلى تلك المنصات أصبح متعذر فى سريلانكا، اليوم الأحد. فيما أشارت قناة "أدا ديرانا" الموالية للحكومة السريلانكية، إلى أن وزارة الدفاع هى من طلبت من مزودى خدمة الإنترنت تقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعى بشكل "مؤقت".
وأطلق نشطاء مجهولون دعوات عبر الإنترنت لتظاهرات حاشدة جديدة. وتحدى مئات المتظاهرين حال الطوارئ وحظر التجول، وخرجوا فى تظاهرات بعدة مدن، أمس السبت.
يأتى ذلك على خلفية أزمة اقتصادية تواجهها سريلانكا، حيث يواجه سكان البلاد، وعددهم 22 مليون نسمة، نقصًا حادًا فى السلع الأساسية وارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
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