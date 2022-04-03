المكسيك تواجه أزمة نقص فى إمدادات البنزين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة المالية المكسيكية فى بيان، إن "نقص البنزين فى المنطقة الحدودية يأتى نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب بسبب ارتفاع تكلفة الوقود فى العالم والأسعاره المنخفضة فى المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن أحد أسباب النقص يعود إلى أن عدد من الموردين توقفوا عن شراء الوقود، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأفاد الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبس أوبرادور، فى بداية مارس الماضى بأن حكومته لا تنوى رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب نمو أسعار النفط فى الأسواق العالمية على خلفية الوضع فى أوكرانيا.
وكان بعض الأمريكيون فى ولاية كاليفورنيا، قد لجأوا لعبور الحدود إلى المكسيك للحصول على وقود بسعر أرخص.
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