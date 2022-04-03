عاجل- انفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية، أن الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصرافة فى كابول، وتسبب كذلك فى إصابة نحو 30 شخصا. وأضافت أن الانفجار وقع فى منطقة سراى شاهزاد، مشيرة إلى أن العمل على تحديد عدد الضحايا لا يزال جار.

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