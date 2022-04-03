عاجل- رئيس كازاخستان يتعرض لمحاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد: "اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية فى مدينة نورسلطان عميل استخبارات أجنبى، وهو مواطن من جمهورية "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان".

وأضاف البيان أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين، بينما لم يذكر البيان اسم الجمهورية التى ينتمى إليها هذا المواطن الأجنبى العميل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.