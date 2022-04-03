عاجل.. احتجاجات فى بريطانيا ضد ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - وتوجه المتظاهرون إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وطالبوا باستقالته.

وكانت أسعار الغاز والكهرباء قد تم رفعها فى بريطانيا بنسبة 54% وهو ما لا يمكن للموردين تجاوزه.

ودخلت التغييرات حيز التنفيذ فى أبريل عندما قامت الجهة المنظمة بتحديث سقف السعر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.