عاجل.. احتجاجات فى بريطانيا ضد ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - وتوجه المتظاهرون إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وطالبوا باستقالته.
وكانت أسعار الغاز والكهرباء قد تم رفعها فى بريطانيا بنسبة 54% وهو ما لا يمكن للموردين تجاوزه.
ودخلت التغييرات حيز التنفيذ فى أبريل عندما قامت الجهة المنظمة بتحديث سقف السعر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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