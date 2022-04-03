باكستان.. البرلمان يصوّت اليوم على حجب الثقة عن خان

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تصويتا لعزله، وذلك بعدما قدمت المعارضة اقتراحا بحجب الثقة عنه.

وسيتم التصويت على عزل خان في جلسة برلمانية تبدأ في الساعة 11:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي. وفي حال بقاء لمعارضة موحدة، فمن المتوقع ألا يحصل خان على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة والتي تبلغ 172 صوتا. ووفقما ذكرت "رويترز"، فإن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد. وتنحي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.

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