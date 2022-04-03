جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض... و11691 حالة بلا أعراض... ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.
وفرض حجر منذ السبت على نحو 25 مليون شخص فى مدينة شنغهاى الصينية، ما يناهز جميع سكّانها.
وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين فى الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة.
وفى حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.