الصين تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض... و11691 حالة بلا أعراض... ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.

وفرض حجر منذ السبت على نحو 25 مليون شخص فى مدينة شنغهاى الصينية، ما يناهز جميع سكّانها.

وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين فى الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة.

وفى حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.