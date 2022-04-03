انفجار أذربيجان.. قتيل وإصابات والسلطات تحقق

تسبب انفجار وقع في ناد ليلي بباكو عاصمة أذربيجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد، باندلاع حريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31 شخصا.
ونقلت "الأسوشيتد برس" عن متحدث باسم وزارة الداخلية في أذربيجان قوله، إنه يعتقد أن الانفجار نتج عن تسرب غاز، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.
وقالت وزارة الصحة في منشور على حسابها في "فيسبوك"، إن وحدات من قوات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث، وتم نقل 24 شخصا إلى المستشفيات القريبة، وهم يعانون من حروق وإصابات متفاوتة الشدة.
وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق، والحيلولة دون انتشاره لمواقع أخرى، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".
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