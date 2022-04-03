مواعيد البرامج الدينية رمضان 2022 في مصر والسعودية والقنوات الناقلة لها

مواعيد البرامج الدينية رمضان 2022 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المسلمين في شهر رمضان المبارك، لمعايشة أجواء الشهر الكريم في ظلال إيمانية، البرامج الدينية من أهم مميزاتها أنها تجدد الإيمان في القلوب، وتجذب الشباب لتتعلق قلوبهم بالدين، وتحرص الكثير من القنوات العربية على تقديم كل ما هو مفيد من برامج دينية إسلامية تفيد الأسرة والمجتمع، وهناك الكثير من البرامج التي تتجدد سنوياً وتقدم كل ما هو جديد وكل ما يتساءل عنه المسلم، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث البرامج الإسلامية في شهر رمضان 1443 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد البرامج الدينية رمضان 2022

لكل متابعي ومحبي البرامج الدينية ستكون مواعيد البرامج كما يلي:

مصر أرض المجددين الساعة 12:15 بتوقيت مصر على قناة أون. 1 ظهراً بتوقيت مصر على قناة الحياة الساعة 1:30 ظهراً على القناة الأولى المصرية. الساعة 5:45 على قناة CBC لعلهم يفقهون “الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز” 5:15 بتوقيت مصر على قناة DMC

قلبي اطمأن “غيث” 4:15 بتوقيت مصر 5:15 بتوقيت السعودية 6:15 بتوقيت الإمارات قناة أبو ظبي القناع “مصطفى حسني” 5:30 مساء بتوقيت مصر. قناة On E. حياة إحسان “عمرو خالد” 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة. 4:00 بتوقيت السعودية 5:00 بتوقيت الامارات عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الإمام الطيب 5:30 مساء بتوقيت القاهرة. القناة الأولى المصرية.

باللتي هي أحسن “عبد الوهاب الشهري مع الدكتور محمد العيسى” 4:00 مساءً بتوقيت السعودية. MBC مع القرني “عبد الرحمن البشري مع الدكتور عائض القرني” 3:00 بتوقيت السعودية. قناة MBC رب زدني علماً “د. حسام الموافي” 5:00 بتوقيت مصر. قناة صدى البلد. اني قريب “د. محمد أبو بكر” قناة النهار

برنامج مصر أرض المجددين

يتحدث البرنامج عن أهمية تجديد الخطاب الديني في مصر، بما يتناسب مع متطلبات العصر ومغريات الحياة التي نعيشها، يقدم البرنامج الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، ويُعرض على أكثر من قناة مصرية.

برنامج قلبي اطمأن

يواصل البرنامج نجاحه للعام الخامس على التوالي في العالم العربي، حيث جرت العادة على قيام البرنامج في شهر رمضان المبارك، وأداعء سلسلة من أعمال الخير للأشخاص المحتاجين، سيتم مواصلة العمل هذا العام في 4 دول هم مصر، والعراق، والأردن، والسودان، وتقديم الكثير من الدعم للمحتاجين من أهل تلك الدول، وكذلك المتضررين من جراء أحداث كورونا، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، ويأتي غيث في هذا العام بثوب جديد، حيث غير من شكله وهيئته المعتادة.