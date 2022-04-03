اشتباك مسلح فى المكسيك ومقتل شرطى و8 عناصر إجرامية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الأمن العام المحلى عبر "تويتر" إن "عناصر من شرطة ميتشواكان والحرس الوطنى والشرطة المحلية والجيش المكسيكى حيّدت 8 مجرمين"، مشيرا إلى مقتل شرطى فى الاشتباك. وأوضح أن "4 مسلحين قتلوا فى بلدة ساهوايو عندما انقلبت السيارة التى كانوا يفرون فيها خلال مطاردة مع قوات إنفاذ القانون". وأشارت إلى أن "4 مسلحين آخرين قتلوا فى نفس المنطقة خلال تبادل لإطلاق النار مع السلطات".

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