نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان 1443 بعد أمر الملك سلمان بصرفها للفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من الأشخاص المحتاجين موعد صرف المكرمة الملكية التي يقدمها سمو الأمير خادم الحرمين الشريفين للمستحقين المستفيدين من الضمان الاجتماعي داخل المملكة السعودية خلال شهر رمضان الكريم، هبه منه لتوفير المصروفات وشراء المتطلبات والاحتياجات الخاصة بشهر رمضان الكريم، عايزه تعدي المكرمة الملكية واحدة من أهم الخدمات التي تحرص المملكة السعودية على توفيرها لمساعدة المواطنين السعوديين.

موعد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان 1443

أصدرت الوزارة السعودية الخاصة بالتنمية البشرية والاجتماعية بيان يوضح موعد صرف المكرمة الملكية المحددة للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك في ذلك العام والتي سوف تكون في الأسبوع الثاني من الشهر الكريم.

إذ تعتبر المكرمة الملكية معاش سنوي يتم صرفه خلال شهر رمضان من كل عام لمساعدة الأسر محدودة أو معدومة الدخل في مراقبة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة، وإلى جانب ذلك فقد أعلنت الوزارة السعودية أن هناك اختلاف في قيمة المكرمة ويكون وذلك وفقا لعدد الأفراد داخل الأسرة.

الشروط الواجب توافرها لصرف المكرمة الملكية

تم تحديد بعض الشروط الواجب توافرها في حالة المستفيدين من الضمان الإجتماعي الذين يقومون بصرف المكرمة الملكية والتي حددتها وزارة التنمية والموارد السعودية ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لطلب الحصول على المكرمة الملكية يحمل الجنسية السعودية.

لابد أن يكون دخل الفرد الذي يريد صرف هذه المساعدة المالية لا يزيد عن 3000 ريال سعودي خلال الشهر.

أيضاً يجب ألا يتواجد سجل تجاري او عقاري خاص بالفرد المتقدم لطلب الضمان.

يجب أن يكون الفرد المستحق لهذه المساعدة يقيم داخل المملكة السعودية، أو علي الأقل يقيم بفترة تسبق ميعاد صرف المكرمة الملكية.

ما هي قيمة المكرمة الملكية

بالطبع لن تكون قيمة المكرمة الملكية التي يتم صرفها في شهر رمضان ثابته، لكنها تختلف وفقا لظروف كل حالة، وأيضاً تختلف باختلاف عدد الأفراد داخل كل أسرة، لكن يمكن حساب قيمة تقريبية للمكرمة من خلال تلك المعطيات والتي تكون كالتالي: