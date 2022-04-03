مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443ه‍ نقدمها لكم، حيث تم الإعلان عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخاصة بعد انتهاء الشهر الميلادي تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل والانترنت عن تفاصيل ومواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، فيعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأشد احتياجا، حيث أصبح يضم الكثير من أفراد المجتمع والأسر المحتاجة وأسر الفقراء فيقوم هذا البرنامج بتوفير مبالغ شهرية لهم ولأسرهم، ولكن هذا بعد أن تطبق عليهم الشروط المطلوبة من أجل الحصول على استحقاق لهذا الضمان الاجتماعي.

مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال العديد من طلبات للحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ أيام، حيث من المفترض أن يتم صرفه للمواطنين المستحقين والمستفيدين في بداية هذا الشهر الميلادي شهر إبريل والذي يتوافق أيضا مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، وكما هو الأمر كل شهر يتم صرف هذه المساعدة المالية في موعدها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين المستحقين، وسيكون يوم الأحد الموافق ليوم 3 من الشهر الحالي شهر إبريل لعام 2022م هو اليوم الذي سيتم فيه صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يجب اتباع بعض الخطوات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتم التسجيل في هذا البرنامج وهي: