موعد معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2022 وشروط استحقاق الدعم من الموارد البشرية الآن

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عمر شويل - جدة موعد معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2022 تكاثرت عمليات البحث حوله خلال الآونة الأخيرة، فقد تم تفعيل هذا النظام حتى يتضمن الفئات التي لم تدرج داخل النظام القديم، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بشرط توافر كافة الأحكام والشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية بالمملكة، حيث يسعى القائمون داخل المملكة إلى تنمية الموارد الموجودة، بالإضافة إلى سد احتياجات كافة المواطنين داخلها، حيث تبذل الكثير من الجهود المكثفة لتحقيق رؤية 2030 م.

موعد معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2022

حسب ما أقرته بعض المصادر المسئولة حول موعد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الخاص بالشهر الجاري، فإنه من المقرر أن يتم الصرف في الثالث من شهر أبريل الحالي، ويعتبر هذا البرنامج أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة السعودية.

كما أن الوزارة قامت بتحديد هذا اليوم خصيصا ليتمكن الأشخاص من صرف المعاش الخاص بهم، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تعديل في الموعد المقرر، إلا ف حالة مصادفة اليوم ليوم عطلة رسمية داخل المملكة، حين ذاك يتم تأجيل الموعد بحيث يتم تأخيره أو تقديمه عن الموعد المحدد.

كما يجب الإشارة إلى أن هذا النظام متعمد بشكل رئيسي على تحويل الأشخاص من متلقي للدعم إلى أشخاص منتجين، ويتم ذلك من خلال التسجيل عبر منصات العمل داخل وزارة الموارد البشرية إلى جانب التأهيل والتدريب.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

فرضت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص ليتمكنوا من صرف معاش الضمان الاجتماعى المطور الجديد، ونوضح ذلك فيما يلي: