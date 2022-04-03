قتلى وجرحى في انفجار بملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية

وقع انفجار في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية، باكو، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا الذين يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان على موقعها الإلكتروني "وفقا للتقارير الأولية، قتل وجرح أشخاص في الحادث".
وأشارت الوزارة إلى أنها "تلقت معلومات حول انفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف" في باكو الساعة 03,00 صباح الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش).
ولم يُحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
ونُشرت صور على الموقع الإلكتروني للوزارة تظهر عمليات الحفر بين أنقاض المبنى.
وأوضحت الوزارة أنه تم إخماد حريق داخل الملهى.
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