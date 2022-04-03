جونسون لزيلينسكى: سنواصل زيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا

وقال جونسون عبر تويتر إنه تحدث مع الرئيس الأوكرانى فولويمير زيلينسكي، حيث أثنى على شجاعة القوات الأوكرانية فى "دحر" الجيش الروسى الذى ينفذ عملية عسكرية فى أوكرانيا منذ ما يزيد على شهر.
كما أضاف أنه يدرك رغم ذلك ما وصفها بالتحديات الهائلة التى تواجه الجيش الأوكرانى والمعاناة الكبيرة التى يتعرض لها المدنيون.
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