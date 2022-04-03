بنك البلاد يقدم أفضل عروضه تمويل تكميلي بشروط ميسرة وبدون كفيل للمواطنين والمقيمين

الكثير من المواطنين يحتاجون الى قرض تكميلي لتكملة مشروعاتهم او لتوسعة وتكبير مشروعهم الصغير والعمل على زيادة انتاجه ويقدم بنك البلاد تمويل تكميلي للراغبين في الحصول على التمويل من عملائه حيث أتاح بنك البلاد في المملكة قرض تكميلي لا يشترط كفيل، حيث يعدّ بنك البلاد من أفضل البنوك المتواجدة في السعودية معتمد من البنك المركزي، وهو ماسوف نذكر مزاياه بداخل المقال وكما سنذكر شروط الحصول على تمويل بنك البلاد وكيفية التقديم على قرض بنك البلاد واهم مزاياه، ويعتبر التمويل التكميلي هو معونة إضافية لمن حصل على قرض ويحتاج المزيد من المال لتيسير احتياجاته المعيشية لديه، حيث تعدّ المنتجات التمويليّة بشكل عام من أكثر الطلبات الموجودة في المملكة، ويقدّم بنك البلاد مميزات كثيرة للعملاء تجعلهُ من أفضل بنوك المملكة على الإطلاق، حيث يراعي جميع العملاء من خلال الشروط البسيطة والتي تشمل الوافدين والمواطنين والمتقاعدين.

اهم مزايا التمويل التكميلي لبنك البلاد:

من مزاياه متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية لبنك البلاد .

ومن مميزات التمويل التكميلي من بنك البلاد متاح للسعوديين والمقيمين.

ومن مزاياه ايضا لا يشترط كفيل للحصول على تمويل.

ومن مزايا التمويل التكميلي إمكانية شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية والمحددة من قبل بنك البلاد.

ومن اهم مزايا التمويل التكميلي سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

ومن مزايا التمويل التكميلي على فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

ومن مزايا التمويل متاح بإمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على ضوابط البنك المركزي السعودي .

ومن مزايا التمويل التكميلي إمكانية السداد على أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري.

ومن اهم مزاياه إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

ومن مزاياه ايضا الرسوم الادارية ١% من مبلغ التمويل بما لا يتجاوز ٥٠٠٠ ريال.

كيفية طلب التمويل التكميلي اونلاين عبر تطبيق البلاد:

ادخل وسجل في تطبيق البلاد .

ثم تقوم بالنقر على ايقونة التمويل في اعلى الشاشة أو على سلة التسوق في أسفل الشاشة.

ثم تقوم باختيار التمويل الشخصي.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة نوع التمويل.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

كيفية طلب التمويل التكميلي اونلاين عبر البلاد نت:

ادخل على رابط خدمة بنك البلاد نت .

ثم تقوم بالنقر على ايقونة طلب المنتجات بنكية.

ثم تقوم بطلب تمويل شخصي.

ثم تقوم بكتابة وملء البيانات واستعراض معلومات التأكيد على المعلومات.

ثم تقوم بالتأكيد على الاتفاقية.

ثم عليك بإدخال رمز التحقق من خلال المكالمة الواردة على جوالك المسجل على حسابك.

ثم تقوم بتقديم الطلب.

كيفية الحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد: