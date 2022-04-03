موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك 2022 والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك 2022 ، تتجه الأنظار نحو موعد مباراة الهلال والشباب في واحدة من قمم كرة القدم السعودية، والتي يحتضنها ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، إذ يلتقي كلا الفريقين في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين إذ لا بد من فائز واحد اللقب، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار مواجهات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الحالية 2022/2023.

موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك

ويعد موعد مباراة الهلال والشباب التي تحصل على متابعة جماهير كبيرة، هو غداً الأحد الموافق 3 من شهر أبريل الجاري، إذ من المقرر أن تنطلق صافرة حكم اللقاء معلناً عن البداية في تمام الساعة التاسعة مساء ً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفلسطين، واليمن والعراق، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في كأس الملك

القنوات الناقلة لأحداث هذه المباراة القوية الهلال والشباب هي قناة SSC Sports 1 HD, إذ تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الوحيد لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لأنها الحاصل على حقوق النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة الهلال والشباب في كأس الملك

وأعلنت إدارة قنوات SSC Sports عن إسناد مهمة التعليق على أحداث مباراة الديوك الانجليزية ضد نيوكاسل يونايتد، إلى المعلق والمؤدي الصوتي المعروف الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب

من المتوقع أن يخوض الزعيم لقاء الغد بكافة عناصره الأساسية دون غيابات، إذ سيكون التشكيل كالتالي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

في خط الوسط: سالم الدوسري – سلمان الفرج – كويلار – كاريلو.

في الهجوم: موسى ماريجا – إيجالو.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال

على الجانب الآخر من المتوقع أن يخوض فريق الشباب المباراة بالتشكيل التالي

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع كلا من: متعب الحربي – أحمد شراحيلي – إياجو سانتوس – فواز الصقور.

في خط الوسط الثلاثي: تركي العمار – حسن القحطاني – ألفريد نداي.

في خط الهجوم الرباعي: إيفر بانيجا – كارلوس جونيور – لوسيانو فنيتو.