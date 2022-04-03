نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاشرة تقترب.. موعد مباراة الفيحاء والاتحاد كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيحاء والاتحاد ، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2022/2021 ، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، مساء الإثنين 4 أبريل 2022، مواجهة قوية وهامة، تجمع فريقا الاتحاد والفيحاء ، واللذين يمتلكا الرغبة والحماس من أجل المضي قدمًا نحو إنجاز جديد، بلقب أول لأصحاب الأرض، أو إحراز اللقب العاشر للعميد ليقترب بذلك من تحقيق ثنائية محلية مميزة هذا الموسم، على صعيدي الدوري السعودي و كأس الملك .

نستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الفيحاء والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 47 من كأس الملك السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء .

مباراة الفيحاء والاتحاد

مواجهة رسمية جديدة إذن، هي الثالثة هذا الموسم، تنتظر فريقا الاتحاد والفيحاء ، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة.

حيث التقى الناديين في الجولتين الأولى والسادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجاري.

وفاز الفيحاء في اللقاء الأول بهدف، قبل أن يتمكن متصدر الدوري السعودي من الثأر إيابًا بنتيجة (2-1).

يُشار إلى أن دور نصف النهائي من أغلى الكؤوس السعودية ، سيشهد لقاءً ساخنًا، في ديربي الرياض ، حيث مباراة الهلال والشباب ، والتي تقام الأحد 3 أبريل 2022 .

نادي الفيحاء

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي الفيحاء السعودي ، والذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، على صعيد الدوري والكأس في السعودية .

#الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة #الإتحاد في نصف نهائي كأس الملك.https://t.co/NMGIBIVCOu#مع_الفيحاء pic.twitter.com/Kkp4EgvBjW — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) #الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة #الإتحاد في نصف نهائي كأس الملك.https://t.co/NMGIBIVCOu#مع_الفيحاء pic.twitter.com/Kkp4EgvBjW — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) April 2, 2022

ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، نجح الفيحاء في مشاركته الرابعة هذا الموسم، في احتلال المركز الثامن، برصيد 30 نقطة.

ولدى الفريق مباراة مؤجلة مع الهلال من الأسبوع 19 ، من المقرر إقامتها الثلاثاء 3 مايو 2022 .