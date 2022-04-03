نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب الآن والموافقة فورية اسرع سلفة نقدية من منصة سلفة وبدون تحويل راتب أو تواجد كفيل في المقال التالي

لتعثر ظروفك الشخصية بالوفاء بملتزماتك المالية كانت سلفة هى الحل الامثل والاسرع لفك عثرتك حيث تعتبر منصة سلفة من أبرز وسائل المساعدة المعلن عنها في المملكة، وهي تمنحك سلفة عاجلة خلال ساعات من تقديمك على طلب سلفة وبشروط ميسرة للغاية وعلى فترة سداد طويلة وبمزايا عديدة كما سوف نذكرها بالمقال، وتعتبر من إحدى المنصات الداعمة لكافة المواطنين وتساعدهم على تخطي كافة صعوبات الحياة التي تواجههم في المملكة العربية السعودية وتقدم منصة سلفة تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي دون تحويل راتب أو تواجد كفيل، وتقوم سلفة بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والتمويل إلى المواطنين في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المؤسسة. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من منصة سلفة: أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس ويشترط أن يكون مقيم على أرض داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون حاملاً لبطاقة وطنية سارية الصلاحية.

يكون راتب الدخل الشهري كحد أدنى 4 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يتراوح عمر المتقدم 21 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

لا تقل فترة العمل عن 6 أشهر.

ويشترط أن يكون المتقدم عاملاً في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. اهم مزايا الحصول على تمويل من منصة سلفة: يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يكون له فترات سداد ميسرة.

له هامش ربح تنافسي. كيفية وخطوات التقديم على سلفة : الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة.

أن يقوم الشخص المستفيد بالضغط على ايقونة التمويل الشخصي.

تحديد المبلغ المطلوب وعدد الأقساط حسب الراتب الشهري.

كتابة كافة البيانات المطلوبة ومن ضمن هذه البيانات هي: (رقم الهوية الوطنية بالمملكة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني).

ضرورة أن تكون الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم تقوم الشخص المستفيد بعد ذلك باختيار ايقونة طلب التمويل.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة إرسال الطلب.

وبعد ذلك مراجعة كافة البيانات والموافقة فورية طالما تتوفر الشروط ويتم تحويل المبلغ على حساب طالب السلفة. عمر شويل - جدة اطلب الآن والموافقة فورية اسرع سلفة نقدية من منصة سلفة وبدون تحويل راتب أو تواجد كفيل - ثقفني

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