خطوات الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم ورقم الهوية

يركز مقال اليوم على كيفية العثور والاستعلام عن سجل تجاري بالاسم ورقم التعريف، حيث يعتبر السجل التجاري من الخدمات الإلكترونية المهمة للمواطنين السعوديين، وخاصة الراغبين في التعرف على السجلات التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، فذكرت وزارة التجارة والصناعة أن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية تقدم العديد من أحدث الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي، وهذا يساعد المواطنين على أداء العديد من الخدمات التي يريدون أداؤها إلكترونيًا وبأسهل طريقة، فلست مضطرًا للذهاب إلى المقر الرئيسي الإقليمي في أي فرع من المكاتب الفرعية في جميع أنحاء المملكة، ولكن كل ما عليك هو متابعة مقال اليوم فقط.

خطوات الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم

بعد استخراج السجلات التجارية باتباع الخطوات أدناه، يمكنك التعرف على السجلات التجارية بالاسم:

انتقل إلى موقع وزارة التجارة السعودية وقم بتسجيل الدخول. انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”. ثم انقر فوق تحديد الاسم التجاري. ثم انقر فوق علامة التبويب “خدمات مخصصة” للبحث عن الاسم التجاري الخاص بك. إدراج كافة البيانات المطلوبة من خلال النظام. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحديد حالة خاصة في اسم المنتج. ثم تأكد من صحة المعلومات الواردة.

يتم عرض جميع البيانات التي تريد معرفتها من حيث رقم السجل التجاري ونوعه وصحي أو منتهي الصلاحية وحالة السجل التجاري بالإضافة إلى البيانات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن السجل التجاري برقم الهوية

يمكنك استخدام رقم التعريف أو رقم الهوية للتعرف على السجل التجاري باتباع الخطوات أدناه:

قم بزيارة موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية. انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية. ثم حدد السجل التجاري. ستظهر صفحة أخرى على موقع المقاطعة، حيث ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات. أدخل رقم التعريف في الموقع المشار إليه. أدخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقول المتوفرة. الصق رمز التحقق الموجود. ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول. سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالسجلات التجارية في صفحة منفصلة.

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