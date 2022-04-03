نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرارة أعلى من الطبيعي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في رمضان وتحذر من الحالات المتطرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من 2 أبريل إلى مايو، يستعد المسلمون حول العالم لصيام شهر رمضان المبارك، وفي غضون 48 ساعة كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة لشهر رمضان، حيث سيكون شهر رمضان المبارك هذا العام درجات الحرارة فيه أعلى من المعتاد في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تصل درجات الحرارة القصوى إلى المنطقة الشرقية والرياض، فتابعونا للتعرف على اخر أخبار درجات الحرارة في الشهر الكريم.

طقس السعودية في رمضان

ستشير التنبؤات إلى هطول أمطار طبيعية خلال شهر رمضان وأعلى من المعتاد لهطول الأمطار في بعض المناطق الساحلية في مكة المكرمة.

وسيحدث جزء من نظام الضغط الحراري المنخفض للبحر الأحمر من الجنوب الغربي في أبريل.

درجات الحرارة في رمضان

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الشهرية، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد طوال شهر رمضان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

لتبلغ ذروتها في الشرق وحول الرياض، وتشير درجات الحرارة إلى أن حرارة الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن أعلى من المعتاد وكلها فوق متوسط ​​بحر العرب.

يذكر خبراء الأرصاد الجوية إمكانية حدوث العديد من حالات الشذوذ المناخية والظواهر المتطرفة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة التي لا تظهر في التنبؤات بعيدة المدى.

يحذر خبراء الأرصاد الجوية من ضباب كثيف

فيما يتعلق بظواهر الأرصاد الجوية؛ فمن وقت لآخر (من الساعة 5 صباحًا حتى 7 صباحًا) يحدث ضباب كثيف على عدة طرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي ومدن القناة ووسط سيناء وشمال مصر.

مستوى الرطوبة

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تصل الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 86٪ وتنخفض إلى 30٪، أعلى نسبة رطوبة في الساحل الشمالي 90 درجة وأدناها 40 درجة.

في شمال الصعيد، تبلغ الرطوبة العظمى 40 والصغرى 25، والرطوبة العظمى في جنوب الصعيد 30 والصغرى 15.

درجة الحرارة المتوقعة يوم الاربعاء

وبخصوص درجة الحرارة المتوقعة، قالت السلطات: