نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أعلان صرف بدل غلاء المعيشة 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة، مع بدء شهر رمضان الكريم تتزايد التساؤلات وتتعلق الأمنيات بإصدار أمر ملكي بإعادة بَدل غَلاء المَعيشة لجميع شاغلي الوظائف الحكومية والعامة والخاصة، بالسابق تم صَرف مبالغ إضافية واطلق عليه بَدل غَلاء المَعيشة وذلك لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولن يقتصر ذلك علي الضمان فقط بل شمل موظفي المملكة بالقطاعين العام والخاص، وكذلك المتقاعدين عن العمل.

ويتوقع الكثيرون أن تلبي السلطات بالمملكة هذه الأمنيات من خلال نزول راتب إضافي خلال هذه الفترة المهمة، مما سيكون له تأثير إيجابي على حياة وسبل عيش العديد من المواطنين، ولكن لن يتم الإعلان حتي وقتنا الحالي عن إصدار أي أوامر ملكية تخص صرف بدل غلاء المعيشة.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443

من المطلع عليه أن دفع الراتب الإضافي تحت قيد دراسة وزارة الموارد البشرية، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة وتأثيرها على الميزانية العامة للمملكة، وعرض البيانات والمعلومات علي الجهات المختصة بالعمل والتي تقوم بمتابعة الطلب وتقديمه للديوان الملكي، ثم يتم اتخاذ الأمر اللازم بهذا الشان وعند الموافقة علي صرف بدل غلاء المعيشة يتم أعلانها بمرسوم ملكي ويحدد موعد نزولها لجميع الفئات المستحقة.

كم مبلغ بدل غلاء المعيشة 1443

المستفيدون من الضمان الاجتماعي القديم والجديد هم من بين أكثر الفئات التي يتم إصدار إعانات غَلاء المَعيشة لهم، حيث ينتظرون الدعم الإضافي لتلبية احتياجاتهم، فقد كان يتم نزول البدلات والمكافأة السنوية وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، هذا وقد أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بمواصلة دفع بدل غلاء المعيشة شهريًا ولمدة سنة مالية وكانت علي النحو التالي:

يتلقى الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون مبلغ بقيمة 1.000 ريال.

ويضاف مبلغ 500 ريال سعودي إلى المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تم تخصيص مبلغ 500 ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى زيادة نسبة المكافأة للطلاب في المدارس إلى 10٪.

اشتراطات مكافأة بدل الغلاء

وضعت وزارة الموارد البشرية اشتراطات خاصة لمستفيدي بدل غلاء المعيشة، ومن ابرز الشروط التالي:

من اهم الشروط الأساسية حصول المستفيد علي الجنسية السعودية.

كما أن دخله الشهري لا يتجاوز 3000 ريال للأفراد و 8600 ريال للعائلات.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين للحصول على رخصة عقارات الأدوية باهظة الثمن عن 35 عامًا.

لذلك إذا وافقت الجهات المختصة علي صَرف قيمة الرواتب لبَدل غَلاء المَعيشة، فسيتم تدشين مرسوم ملكي ويحدد موعد لصرف بدل غلاء المعيشة للفئات المستحقة، كما يتضمن هذا أيضا للموظفين التربويين والإداريين والمتقاعدين، ومن الجدير بالذكر أن اخر موعد تم أعلان نزول بدلات ومكافآت بأمر ملكي كان في 15/10/2018 وحتي وقتنا الحالي لن يتم اصدرا قرار يختص بذلك.