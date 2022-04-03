رئيسة الوزراء التونسية: قمة الفرنكفونية وندوة طوكيو فرصة للتعاون

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أهمية أن يكون اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكفونية، فرصة للتعاون وتبادل الآراء والاستفادة من الشراكة مع اليابان ومع الدول الإفريقية، وكذلك مع الدول المكوّنة للاتحاد الفرنكفونى؛ بما يسهم فى دعم تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والإسهام فى تحقيق النمو الاقتصادى اعتمادا على امكانياتها الطبيعية وكفاءاتها الوطنية.





جاء ذلك خلال إشرافها على اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية وندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا والدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا التى تقعد فى تونس يومى 27 و28 أغسطس المقبل. وقالت بودن - فى بيان لمجلس الوزراء اليوم السبت- إنه يجب استكمال التراتيب المتعلقة بإنجاز الصفقات وإعداد "كراس" الشروط المتعلقة بالاستثمار وتوفير المتطلبات اللازمة والتنسيق والتشاور مع الطرف اليابانى، واقتراح المشاريع من قبل مختلف الوزارات فى المجالات ذات الأولوية لعرضها خلال المنتدى الاقتصادى، الذى سينتظم على هامش ندوة طوكيو الدولية. ودعت كل الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة والتنظيم إلى مضاعفة المجهودات حتى تكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاذين الحدثين الدوليين اللّذين يكتسبان أهمية كبرى لتونس. وأضاف البيان أن الاجتماع خصّص للنظر فى مدى تقدم الاستعدادات لهاذين الحدثين على المستويين اللوجستى والتنظيمى.

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