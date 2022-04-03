نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في المملكة.. شروط عمل المشترك بالتأمينات بأكثر من وظيفة في نفس التوقيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالعاملين في المملكة من جميع القطاعات، الخاصة أو العامة، للتأكد من أن المملكة العربية السعودية مناسبة، ولأي فترة زمنية، عمالة مؤقتة أو متعاقدة، حياة جميع العمال بعد التوظيف، وأحيانًا يجبرون على العمل في وظائف متعددة للسماح لهم بالتكيف مع وضعهم المالي، وقد وضعت الوكالة شروطًا للعمال وفي هذا المقال سوف نتعرف عليها بشكل مفصل، فتابعونا.

شرط الالتحاق بأكثر من وظيفة

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي للمدونات الصغيرة على تويتر، شروط العمل في وظائف متعددة، وإذا كان كل صاحب عمل ملزمًا بدفع الضريبة كاملة.

فيجوز لشركة التأمين العمل في وظائف متعددة، بذلك مساهمات الموظفين، والتي تأتي استجابة لبعض المطالب العامة بخصوص ذلك.

كان يُسمح سابقًا للمساهمين بدمج الوظيفتين، حيث بدأ نظام الضمان الاجتماعي العام في تلقي طلبات من الشركات والمؤسسات الخاصة لتسجيل المساهمين العاملين مع أصحاب عمل متعددين، بالمبلغ الإجمالي للأجور التي يتقاضاها من صاحب العمل.

تنص المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي على أن المخطط يسمح للدافعين بالعمل لدى العديد من أصحاب العمل، والمعروف باسم “التأمين المزدوج”، حيث يوجد دافعان في نفس الوقت.

وعند العمل لدى “صاحب عمل”، يجب على كل صاحب عمل دفع اشتراكات على أساس أجر كل منهما، بحيث لا يزيد مجموع الأجرين على واحد حقيقي، إذا تجاوز المجموع هذا الإجمالي، فسيتم تخفيض المبلغ المستحق الدفع بمعدل يتناسب مع الأجور بالنسبة له فيما يتعلق بمجموع الأجور.

تعويض المتعطل عن العمل

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تفصح عن مقدار التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه الدافع بموجب نظام التأمينات الاجتماعية كتعويض عن التعطل.

والذي يعادل 60٪ من راتب الأشهر الثلاثة الأولى و50٪ من راتبه، وتوضح ذلك راتب 9 أشهر المتبقية.

خطوات التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل” ساند”

ولفتت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الضمان المطوّر لا يؤثر على شمول التأمين، وأوضحت إجراءات طلب التعويض عن العمل “الرملي”، ومن الجدير بالذكر أن خطوات التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل” ساند” يتمثل فيما يلي: