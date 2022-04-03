نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو توقيت صرف بدل مزاولة الطب الشرعي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثيرون في المملكة العربية السعودية بتوقيت دفع علاوات الطب الشرعي في عام 2022، وهو قرار اتخذه رئيس وزراء المملكة العربية السعودية بشأن إعلان المجلس الوزاري السعودي، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، بما في ذلك قرار المملكة العربية السعودية بالموافقة على توقيت مدفوعات بدل الطب الشرعي لعام 2022، مما يعني العديد من الأشخاص في المملكة، ونحن نؤكد في هذه السطور التالية تفاصيل توقيت دفع بدلات الطب الشرعي في عام 2022.

توقيت صرف بدل مزاولة الطب الشرعي 2022

مجلس الوزراء السعودي يوافق رسمياً على عدد من القرارات المهمة، من بينها قرار بدفع فصول الطب الشرعي في قصر اليمامة بالرياض ولي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي هذا الصدد، انعقد مجلس الوزراء في الرياض بدعم جهود تحالف الشرعية اليمنية لحماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وتأمين سلاسل التوريد والتعاون، وأشاد بدعم إنجاح المحادثات عن دول الخليج العربي.

وقال وزير المخابرات ماجد بن عبد الله ألكا سابي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاجتماع، إن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومحتويات مجلس التعاون العربي.

وأكدت دول الخليج، في جلسة استثنائية طارئة، على الوضع الراهن بين أطراف النزاع للتوصل إلى حل سلمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوكرانيا، يدعم عملية الحوار، ويتجنب العواقب السياسية والاقتصادية والإنسانية السلبية.

مجلس الوزراء هو الطرف الرابع في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشأن تعزيز العمل المشترك للدول العربية في هذا المجال والمشاركة في مبادرة الرياض المسماة (تطبيق قانون مكافحة الفساد العالمي)، ناقش الاجتماع قرار الاجتماع (الشبكة)، والغرض منها هو تعزيز التعاون وتعزيز تبادل المعلومات.

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 29 مارس

واتخذت جلسة 29 آذار (مارس) برئاسة أولياء أمور الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء، بعض القرارات المهمة التي تم التصديق عليها للتنفيذ الرسمي في الفترة المقبلة، كالآتي: