نصيحة لكل اكلة.. نصائح يتوجب عليكي معرفتها تجعلك مثل الشيفات

نصيحة لكل اكلة نوفر لكم نصائح يتوجب عليكي معرفتها تجعلك مثل الشيفات، وذلك لتتمكني من التعرف علي سر لكل وصفة لتصبحي مميزة ومتالقة، حيث إن التنوع في تقديم الطعام مطلوب بشكل مستمر حتي لا تشعر عائلتك بالملل من الاعتماد علي نوع واحد او شكل واحد من الطعام، وكذلك نوفر لكم السر وراء مذاق العديد من الاكلات، او اسرار تسوية أنواع عديدة من الأطعمة بسرعة، كذلك سوف نوفر لكم العديد من النصائح لضمان نجاح الحلويات، فقط تابعي المزيد عبر هذا التقرير من خلال موقعنا ثقفني نيوز، ونسعد بتلقي أسئلة متابيعنا الكرام ونيجب عليها بشكل فورى.

نصيحة لكل اكلة.. نصائح يتوجب عليكي

لكي تصبحي سيدة المطبخ كما يفضل العديد من السيدات هذا اللقب، فقط اتبعي نصيحة لكل اكلة التي اقدمها لكي بتجربتي الواسعة في المطبخ وتجربة العديد من السيدات والشيفات في مصر والوطن العربي والعديد من الدول الأجنبية، و بالرغم من البساطة الشديدة لتلك النصائح إلا أن بعض السيدات تحتاج الي التعرف اليها، من اجل اتباعها عند تحضير الطعام للاولاد، من اجل ضمان تقديم افضل مايمكن لاسرتك بطريقة صحية ومميزة.

اسرار الحصول علي طعام شهي

إليكم الآن اسرار الحصول على طعام شهي ومميز، وهي بعض من النصائح التي لدينا، وسوف نوفر لكم المزيد حال نال هذا التقرير اعجاب متابعينا الكرام

عند تسوية الدجاج أو اللحوم البيضاء والحمراء بشكل عام لا تضعي الملح الا بعد مرور نحو نصف ساعة من بدأ الغلايين، واضيفي نصف معلقة سكر.

الكبده واللحم الاحمر لا يتم غسلها بالماء، ويتم تعريضها لصدمة في حلة ساخنة مباشرة.

لا تخرجي الطعام من الثلاجة الي النار مباشرة، واتركية بعض الوقت قبل تعريضة للنار.

تجنبي وضع الاطعمة من الفريرز الي الفرن او الميكرويف مباشرة، اتركيها حوالي نصف ساعة قبل التسخين.

تجنبي وضع البروتين المجمد في الماء المغلي قبل إن يذوب الثلج تمام.

اضيفي معلقة ملح عند فك المجمدات لتسريع عملية فكها.

اسرار نجاح الحلويات

وإليكم تلك النصائح الشهيرة لبعض الشيفات لضمان نجاح الحلويات