رابط استعلام المساعدة المقطوعة 1443 الرسمي برقم الهوية الوطنية

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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة من أعظم البرامج الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإنشائها، ويبحث المواطنين بالمملكة خلال الأيام الماضية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث يعتبرها كل مستفيدي الضمان الاجتماعي السند لهم ويعتمدون عليها في تلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية، من مأكل وملبس وفي تسديد قيمة الإيجارات والديون التي عليهم، وبعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم، والذي أصبح اسمه الجديد نظام الضمان الاجتماعي المطور، يأمل المواطنين السعوديين في صرف هذه الإعانات والتي لم تصرف منذ أكثر من 3 أعوام، وسوف تعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط استعلام المساعدة المقطوعة، والشروط التي يجب تتوفر في المتقدمين للحصول على هذه المساعدات المقطوعة.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة 1443 الرسمي

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة التالية عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول على رابط المساعدة المقطوعة .

. القيام بتسجيل رقم السجل المدني السعودي.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر أمامنا على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي السعودي.

شروط المساعدات المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد من إعانة وكالة الضمان الاجتماعي مقيم بالمملكة إقامة دائمة. يستثنى من شرط الجنسية السعودية، المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، وأصحاب بطاقات التنقل. تكون الأولوية في الحصول على هذا الدعم المالي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض. لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو سجلات تجارية أو أملاك عقارية. الحد الأقصى الذي يستطيع أن يحصل عليه المستحق هو 30 ألف ريال سعودي. الحد الأدنى للمساعدات المقطوعة 10400 ريال سعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

لا يوجد وقت معين لصرف إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأنها ليست إعانة شهرية، ويتم صرفها من خلال إصدار مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، أو من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، وقال الوزارة في وقت سابق أن سبب تأخر صرف المساعدة المقطوعة السعودية هو عمل بعض التعديلات على البرنامج حتى تصل هذه المساعدات المقطوعة لأصحابها الحقيقيين.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

قامت وكالة الضمان الاجتماعي السعودي بتحديد الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-