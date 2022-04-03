بآية من القرآن.. بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان له "بينما نواصل إعادة البناء من وباء كورونا، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف فى مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)، نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسى بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما فى ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب فى أن يعاملونا".

وتابع: "وخلال هذا الشهر المقدس الذى يكرم المسلمون فيه رحمة الله العظيمة، دعونا نجدد أيضا التزامنا المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض، دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة، التى مفادها أن الجميع متساو فى الكرامة والحقوق، ولهذا ستستمر أمريكا فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى كل مكان، بما فى ذلك حقوق الأويغوريين فى الصين والروهينغا فى بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى فى مختلف أنحاء العالم".