جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان له "بينما نواصل إعادة البناء من وباء كورونا، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف فى مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)، نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسى بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما فى ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب فى أن يعاملونا".
وتابع: "وخلال هذا الشهر المقدس الذى يكرم المسلمون فيه رحمة الله العظيمة، دعونا نجدد أيضا التزامنا المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض، دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة، التى مفادها أن الجميع متساو فى الكرامة والحقوق، ولهذا ستستمر أمريكا فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى كل مكان، بما فى ذلك حقوق الأويغوريين فى الصين والروهينغا فى بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى فى مختلف أنحاء العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بآية من القرآن.. بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.