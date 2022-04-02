وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 125 طائرة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف اليوم السبت بأن القوات المسلحة الروسية دمرت 381 طائرة أوكرانية بدون طيار و1888 دبابة و205 قذائف صواريخ متعددة منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة.





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